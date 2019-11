Bei den Unruhen im Iran sind rund 1.000 Menschen festgenommen worden.

Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die Menschen hätten gestern mehr als 100 Banken und mehrere Kaufhäuser in Brand gesetzt. Die landesweiten Proteste richten sich gegen den Beschluss der iranischen Regierung, Benzin zu rationieren und zu verteuern.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wurde ein Polizist bei Zusammenstößen mit Demonstranten im Westen des Landes getötet. Bei Krawallen in der südiranischen Stadt Sirdschan hatte es den Behörden zufolge am Freitag einen Toten und mehrere Verletzte gegeben.



In einer Sondersitzung berät das Parlament in Teheran heute über die weitere Entwicklung. Die Führung des Iran hatte gegnerische Kräfte im In- und Ausland für die jüngsten Proteste in der Islamischen Republik verantwortlich gemacht.