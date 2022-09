Tod einer inhaftierten Frau

Proteste im Iran halten an

Im Iran halten die Proteste wegen des Todes einer inhaftierten jungen Frau an. In der Heimatstadt vom Mahsa Amini im Nordwesten des Landes gingen erneut protestierende Menschen auf die Straßen. Auch in Teheran und mehreren anderen Städten gibt es seit Tagen Protestaktionen. In der Stadt Diwandarreh kam es nach Angaben von Menschenrechtlern zu Zusammenstößen mit der Polizei. Zwei Menschen sollen dabei getötet worden sein.

19.09.2022