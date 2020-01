Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat vor einer zu großen Unterstützung für die Demonstrationen im Iran gewarnt.

Dies könne zu einer weiteren Eskalation der Lage führen, sagte Ischinger im ZDF. Er kritisierte das Verhalten von US-Präsident Trump, der sich auf Twitter hinter die Demonstranten gestellt hatte. Hier sei Zurückhaltung geboten. Dennoch müsse man der iranischen Bevölkerung zeigen, dass die Proteste in der Welt gesehen würden. Ischinger betonte, um in der Region Einfluss zu haben, brauche es kluge Diplomatie.



Gestern waren in Teheran und weiteren Städten erneut tausende Menschen aus Protest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sie kritisieren eine Vertuschung von Fakten durch die iranische Führung, nachdem der Abschuss eines Passagierflugzeugs durch das Militär erst mehrere Tage später eingeräumt wurde.