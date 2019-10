Im Libanon hat die Regierung nach tagelangen Protesten Reformen zugesagt.

Ein Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Kabinett von Ministerpräsident Hariri werde morgen eine Reihe von Maßnahmen beschließen, die unter anderem die Wirtschaft ankurbeln sollten. Zudem würden die Gehälter amtierender und die Bezüge ehemaliger Regierungsbeamter um die Hälfte gekürzt. Höhere Steuern oder neue Abgaben schloß der Sprecher aus.



Die Regierung kommt damit offenbar einem Ultimatum des Ministerpräsidenten nach. Hariri hatte den Parteien seiner Koalition am Freitag eine Frist bis morgen gesetzt, um Reformpläne vorzulegen. Der Regierungschef will damit ein Ende der teils gewaltttätigen Proteste gegen die schlechte Wirtschaftslage erreichen.



Auch heute gingen in der Hauptstadt Beirut und in anderen Teilen des Landes wieder hunderttausende Menschen auf die Straßen. Es war der vierte Protesttag in Folge.