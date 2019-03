Proteste in Algerien

In Algerien sind bei Protesten gegen Präsident Bouteflika fast 200 Menschen festgenommen und ebenso viele verletzt worden.

Nach einer zunächst friedlichen Demonstration gab es gestern in der Hauptstadt Algier Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und Polizisten. Von Seiten der Behörden hieß es, unter die Demonstranten hätten sich viele Randalierer gemischt. Etwa hundert Polizisten seien verletzt worden. Nach Angaben der Krankenhäuser wurden auch mehr als hundert Zivilisten verletzt. Einige hätten Tränengas eingeatmet, andere seien von Steinen oder Gummigeschossen getroffen worden.



Die Demonstrationen richten sich gegen die Ankündigung Bouteflikas, bei der anstehenden Präsidentschaftswahl für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Der 82-Jährige ist seit 20 Jahren an der Macht, tritt seit einem Schlaganfall aber kaum noch in der Öffentlichkeit auf.