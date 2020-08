Die Organisation Greenpeace wirft der Führung in Belarus vor, mit Waffen aus deutscher Herstellung gegen Demonstranten vorzugehen.

Spezialeinheiten der Polizei setzten unter anderem Maschinenpistolen von Heckler & Koch sowie Pistolen von Sig Sauer ein, teilte Greenpeace in Hamburg mit. Das belegten Videos und Fotos, die man ausgewertet habe.



Die Organisation räumte ein, dass sich nicht erkennen lasse, ob die Waffen vor oder nach 2011 ins Land gelangt seien. Damals trat ein EU-Waffenembargo gegen Belarus in Kraft. Rüstungsexporte in Länder, in denen systematisch Menschenrechte verletzt würden, müssten jedoch prinzipiell verboten werden.