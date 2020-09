In Belarus sind nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen seit der umstrittenen Präsidentenwahl mehrere hundert oppositionelle Gefangene misshandelt und gefoltert worden. Entsprechende Berichte seien äußerst beunruhigend, erklärte der UNO-Sonderberichterstatter für das Thema Folter, Melzer, in Genf. Es seien mehr als 450 Fälle dokumentiert worden.

Die UNO forderte die Behörden in Belarus auf, alle Menschenrechtsverletzungen umgehend zu beenden. Sie geht davon aus, dass in den vergangenen Wochen insgesamt 6.700 Menschen im Zuge der Proteste festgenommen wurden.

Studierende und Frauen auf Straße

Mehrere hundert Studierende folgten dem Aufruf der Oppositionspolitikerin Tichanowskaja und boykottierten den Beginn des neuen Studienjahres. Augenzeugenberichten zufolge schwenkten sie in Minsk Fahnen der Opposition und sammelten Unterschriften. Das Menschenrechtszentrum Wesna listete bis zum Abend mehr als 40 Festgenommene mit Namen auf. Darunter seien auch Minderjährige gewesen. Videos zeigten, wie die Sicherheitskräfte junge Leute festnahmen und sie in Polizeibusse zerrten. Staatsmedien bericheteten, dass die Polizei mindestens 18 Personen abführte.



Nach den Festnahmen protestierten erneut hunderte Menschen gegen den autoritär regierenden Staatschef Lukaschenko. Die Polizei warnte eindringlich vor einer Teilnahme, schritt aber zunächst nicht ein. An den Demonstrationen beteiligten sich diesmal auch viele Frauen. Bisher hatten die Sicherheitskräfte vornehmlich Männer festgenommen.



Hintergrund der Proteste ist die Präsidentenwahl vor gut drei Wochen, nach der sich Lukaschenko zum klaren Sieger erklärt hatte. Die Opposition um Tichanowskaja erkennt dies nicht an und spricht von Wahlbetrug.