Polizisten kontrollieren Wohnmobile, die auf der Avenue des Champs-Elysées stehen. (Adrienne Surprenant/AP/dpa)

Der Protest richtet sich unter anderem gegen die Politik der Europäischen Union. Erwartet werden hunderte Fahrzeuge, die sich nach kanadischem Vorbild zu sogenannten "Freiheitskonvois" zusammengeschlossen haben. Die belgischen Behörden haben angekündigt, eine Blockade von Brüssel durch die Konvois nicht zuzulassen.

Am Wochenende hatte es trotz Verboten bereits in Paris und Den Haag Protestkonvois gegeben. In der französischen Hauptstadt nahm die Polizei fast hundert Menschen fest.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.