Proteste in Chile

Zahlreiche Berichte in sozialen Netzwerken über die Proteste in Chile stammen aus dem Ausland.

Eine Untersuchung des chilenischen Innenministeriums wurde der Staatsanwaltschaft übergeben, um den Einfluss der sozialen Netzwerke seit Mitte Oktober aufzuzeigen und zu analysieren, welche verschiedenen Gruppen sich wie auf die Massenbewegung ausgewirkt haben. In dem Dokument, über das verschiedene chilenische Medien berichten, heißt es, dass 31 Prozent der Berichte aus dem Ausland kamen. Demnach wurden anspruchsvolle Analysen mit Informations- und Big-Data-Technologien geliefert.



Über die sozialen Netzwerke haben sich vor allem junge Menschen engagiert, die sich gegen die Polizei und Behörden äußerten sowie gegen das "Schweigen" der chilenischen Medien. Eine weitere wichtige Rolle in sozialen Netzwerken hätten zudem Prominente wie die Fußballnationalspieler Claudio Bravo und Gary Medel gespielt.



Bei den Protesten gegen die Regierung mit Ausschreitungen in Chile gab es bisher mehr als 20 Tote und mehr als 2.000 Verletzte.