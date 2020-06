"Insurrection Act": Auf dieses Gesetz aus dem Jahr 1807 beruft sich US-Präsident Trump bei seiner Drohung, das Militär gegen Unruhestifter bei den Protesten nach dem Tod von George Floyd einzusetzen. Experten streiten darüber, ob das rechtlich zulässig ist.

"Insurrection" bedeutet Aufruhr oder Aufstand. Nach dem "Insurrection Act" ist es dem Präsidenten grundsätzlich erlaubt, in bestimmten Fällen das Militär im Inland einzusetzen - und zwar in jenen Bundesstaaten, die nicht in der Lage sind, einen Aufstand zu beruhigen. Im vergangenen Jahrhundert haben frühere Staatschefs die Armee in die Südstaaten geschickt, um in den 50er und 60er Jahren die Aufhebung der Trennung von Schwarzen und Weißen in den Schulen durchzusetzen. Deutlich später, 1992, rief der Gouverneur von Kalifornien um Unterstützung. Soldaten wurden während der Unruhen nach dem Freispruch von vier weißen Polizisten, die den Schwarzen Rodney King traktiert hatten, nach Los Angeles geschickt.

Kann er machen, was er will?

Und dieses Beispiel macht deutlich, wo für den Präsidenten der kritische Punkt liegen könnte. Müssen die Gouverneure mit einer solchen Intervention einverstanden sein? Oder kann der Mann im Weißen Haus machen, was er will?



Eugene Fidell lehrt Militärrecht an der juristischen Fakultät von Yale. Er glaubt nicht, dass Trump Soldaten ohne Erlaubnis der Gouverneure entsenden dürfe. "Ohne einen Antrag der Legislative oder der Regierung eines Bundesstaates kann die Macht meines Erachtens nur dann rechtmäßig ausgeübt werden, wenn es eine Behinderung der föderalen Autorität gibt", sagt Fidell. Als Beispiel erinnert sich der Jurist an Little Rock in Arkansas - dort wurden Truppen entsandt, weil sich der Staat nicht an einen Bundesgerichtsbeschluss hielt.

Spaltendes Verhalten

Der Ex-Chefredakteur der "New Orleans Times Picayune", Jim Amos, betonte im Deutschlandfunk (Audiolink), eine legale Basis für den Einsatz der US-Armee gegen die eigenen Bürger sei – Zitat – "sehr zweifelhaft". Frühere Beispiele zeigten außerdem, dass Trump häufig solche aggressiven Drohungen ausspreche, ohne dass etwas passiere, sagte der Journalist. Während ihm spaltendes Verhalten in der Vergangenheit genützt habe, könnte es ihm dieses Mal – auch mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl – schaden.

Alles andere als populär

Zu einem anderen Ergebnis kommt Stephen Vladeck von der Universität von Texas in Austin. Er ist dort Experte für nationale Sicherheit und Verfassungsrecht - und seine Einschätzung dürfte Trump eher gefallen. Der "Insurrection Act" lasse den Präsidenten weitgehend selbst über die Umstände entscheiden. Und: Eine Anfrage der Staaten sei nicht unbedingt erforderlich. Dass das Gesetz seit 1992 nicht mehr zum Einsatz gekommen sei, liege auch daran, dass der Einsatz der Armee im eigenen Land alles andere als populär ist.



Beobachter gehen davon aus, dass dies Trump gegenwärtig noch zurückschrecken lässt. Und: Wohin genau sollte die Armee marschieren? Dies zu verfügen, wäre nach Einschätzung der Organisation für Freiheitsrechte ACLU ohnehin unverantwortlich. "Kein besonnenener Gouverneur fordert eine noch militarisiertere Antwort auf zivile Proteste gegen Polizeibrutalität und systematischen Rassismus", glaubt Hina Shamsi, ACLU-Projektleiterin für nationale Sicherheit, und fügt hinzu: "Aus gutem Grund."



Womit man aber wieder bei der strittigen Kernfrage wäre: Müssen die Bundesstaaten mitwirken sein? Der Präsident hat mehrfach klargemacht, dass er nicht auf Gouverneure warten wolle, wenn diese nicht nach seinem Gusto handelten. Mit anderen Worten: Das Gesetz heißt - Trump.