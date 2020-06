In den USA hat Verteidigungsminister Esper einen Militäreinsatz gegen Demonstranten abgelehnt und sich damit gegen Präsident Trump gestellt. Der Einsatz von Berufssoldaten im Inland sollte nur das letzte Mittel in absoluten Ausnahmesituationen sein, sagte Esper in Washington. Derzeit befinde man sich nicht in einer solchen Lage.

Er sei deswegen gegen einen Rückgriff auf das sogenannte Aufstandsgesetz. Präsident Trump hatte damit gedroht, notfalls das Militär zu mobilisieren, sollten die Gouverneure nicht in ihren Staaten für Ruhe und Ordnung sorgen.



Seit Tagen kommt es in den USA landesweit zu teils gewaltsamen Protesten gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz,