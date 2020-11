Frankreichs Innenminister Darmanin hat die Ausschreitungen am Rande der landesweiten Proteste gegen Polizeigewalt verurteilt. Die Angriffe auf Polizisten seien inakzeptabel, schrieb Darmanin auf Twitter. 37 Beamte seien verletzt worden. In Paris hatten einige Gruppen von Demonstranten Barrikaden errichtet und Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen.

Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein. Allein in der Hauptstadt beteiligten sich rund 46.000 Menschen an den Demonstrationen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Innenministerium meldet. Neun Personen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Kundgebungen gab es unter anderem auch in Lille, Rennes und Straßburg.



Auslöser war ein in dieser Woche veröffentlichtes Video, auf dem zu sehen ist, wie ein schwarzer Musikproduzent von drei Polizisten zusammengeschlagen wird. Der Vorfall rückte auch einen Gesetzentwurf in den Vordergrund, demzufolge es verboten werden soll, Bilder von Polizisten in bestimmten Situationen zu verbreiten. Die Demonstranten kritisieren das als Eingriff in die Pressefreiheit.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.