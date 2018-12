Frankreichs Präsident Macron will sich kommende Woche mit einer "Rede an die Nation" an die französischen Bürger wenden.

Ein Regierungssprecher stellte wichtige Ankündigungen in Aussicht, nannte aber keine Details. Der französische Präsident Macron will sich morgen mit Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgebern und kommunalen Verbänden treffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Quelle im Präsidentenpalast. Demnach will Macron alle politischen und wirtschaftlichen Kräfte zusammenbringen, um die gewaltsamen Proteste zu beenden. Macrons Sprecher räumte ein, dass die Regierung das Bedürfnis der Franzosen unterschätzt habe, sich Gehör zu verschaffen.



Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire sieht in den wiederholten Ausschreitungen der vergangenen Wochen eine Krise der Demokratie und der Nation. Auch Außenminister Le Drian sagte, es sei gefährlich, wenn Demonstranten die Insitutionen in Frage stellten und zu einem Aufstand aufriefen. Premierminister Philippe mahnte zum Dialog und kündigte für die kommenden Tage eine Stellungnahme von Präsident Macron an. Macron steht zunehmend in der Kritik, weil er seit über einer Woche trotz der Proteste gegen seine Reformpolitik nicht in der Öffentlichkeit erschienen ist. Gestern Abend setze er einen Tweet ab, in dem er den Sicherheitskräften für ihren Einsatz und ihre Professionalität dankte.

Doch keine Anhebung der Ökosteuer

Angesichts der wochenlangen Straßenproteste hatte die Regierung zuletzt Zugeständnisse gemacht und etwa die umstrittene Anhebung der Ökosteuer fallen gelassen. Macron hatte es aber Ministerpräsident Philippe überlassen, die erste Kehrtwende während seiner Präsidentschaft anzukündigen. Frankreichs Präsident hatte sich zuletzt Ende November mit einer Rede an die Nation gewandt und betont, er werde sich nicht durch "Schläger" zu einem Politikwechsel drängen lassen.



Gestern hatte es in Frankreich bei Protesten der sogenannten "Gelbwesten" erneut Krawalle gegeben, vor allem in Paris, Marseille, Toulouse und Bordeaux. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mindestens 264 Menschen verletzt und mehr als 1.700 festgenommen. Landesweit hätten sich etwa 125.000 Menschen an den Demonstrationen beteiligt.



Die Proteste gegen die Regierung hatten Mitte November als Demonstrationen gegen höhere Kraftsstoffsteuern begonnen. Mittlerweile richten sie sich allgemein gegen Macrons Sozial- und Wirtschaftspolitik.