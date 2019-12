In Frankreich schränken die Proteste gegen die geplante Rentenreform den Nah- und Fernverkehr weiter stark ein.

Allein in der Hauptstadt Paris standen laut den Verkehrsbetrieben RATP zudem 13 der 16 Metro-Linien komplett still. Für Montag kündigte das Unternehmen eine "deutliche Verbesserung" der Lage an - dann sollen elf Metro-Linien zumindest teilweise fahren. Auch in der Neujahrsnacht sollen vermehrt Busse für die Besucher des Feuerwerks in der Pariser Innenstadt eingesetzt werden. Landesweit fielen zudem erneut zahlreiche Fernverbindungen aus.



Die Streiks hatten am 5. Dezember begonnen. Auslöser sind Pläne von Präsident Macron, das Rentensystem zu vereinheitlichen und das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Gespräche zwischen Regierung und Gewerkschaften sollen am 7. Januar stattfinden.