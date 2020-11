In Frankreich sind am Abend und in der Nacht zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen ein umstrittenes Sicherheitsgesetz zu protestieren. Worum geht es in dem Gesetz? Warum ist es eigentlich so umstritten? Hier Antworten darauf:

Grundsätzlich geht es um ein neues Sicherheitsgesetz, das Frankreichs Innenminister Darmanin auf den Weg gebracht hat. Das "Gesetz zur globalen Sicherheit" soll unter anderem Forderungen der Polizeigewerkschaften nach mehr Sicherheit für die Polizisten aufgreifen. Für Proteste sorgt vor allem der Artikel 24 des Gesetzes. Darin steht, dass Polizisten während eines Einsatzes nicht mehr gefilmt werden dürfen und dass die Verbreitung solcher Aufnahmen – beispielsweise in sozialen Medien – unter Strafe gestellt wird. Vorgesehen ist eine Geldstrafe bis zu 45.000 Euro oder bis zu einem Jahr Gefängnis.



Der Gesetzentwurf wurde zuletzt noch verändert und mit einem Zusatz versehen. So soll es jetzt nur dann strafbar sein, Foto- und Filmaufnahmen von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz zu machen, wenn den Einsatzkräften durch die Verbreitung der Bilder "physischer oder psychischer Schaden" zugefügt werden soll. Was genau das bedeutet, ist jedoch unklar.

Warum ist die Stimmung so aufgeheizt?

Es geht nicht allein um den Artikel und seine möglichen Folgen; aufgeheizt ist die Stimmung auch aufgrund zweier aktueller Vorfälle in dieser Woche. Die beiden Polizeieinsätze wurden in der Öffentlichkeit durch entsprechende Videoaufnahmen bekannt. Am vergangenen Montag räumte die Polizei Zelte, in denen Migranten unterkommen sollten und ging dabei nach Angaben von Augenzeugen recht brutal vor. Am Donnerstag wurde ein Video von einem Übergriff von Polizisten auf einen schwarzen Musikproduzenten veröffentlicht.

Welche Folgen hätte der umstrittene Artikel?

Viele Menschen in Frankreich befürchten, dass es mit dem Gesetz zu einer deutlichen Einschränkung der Bürgerrechte und der Pressefreiheit kommen wird. Zudem ist nicht klar, wie mit der noch ergänzten Einschränkung, dass Polizisten mit der Verbreitung der Bilder "Schaden" zugefügt werden soll, künftig umgegangen wird. Auch der Frankreich-Korrespondent des Deutschlandradios, Jürgen König, äußert in seinem Kommentar erhebliche Zweifel daran, ob das funktionieren kann. Er fragt sich, wie das in einer konkreten Situation, bei einer Demonstration beispielsweise, ablaufen soll: "Kein Richter stünde in solchen Situationen bereit, der über eine etwaige Bösartigkeit von Filmaufnahmen urteilen könnte."

Ist das Gesetz schon beschlossen?

Nein. Das Gesetz wurde am vergangenen Freitag (27.11.) vom Parlament verabschiedet – einschließlich des umstrittenen Artikels 24. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss sich aber auch noch der französische Senat damit beschäftigen. Zudem steht es schon jetzt unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Verfassungsrat. Premierminister Castex hat angekündigt, das Gesetz dem "Conseil Constitutionnel" zur Prüfung vorzulegen, um sicherzustellen, dass die von der Verfassung garantierte Pressefreiheit nicht durch das Gesetz verletzt wird. Zudem hat auch die EU-Kommission Frankreich ermahnt, dafür zu sorgen, dass die Pressefreiheit weiter garantiert ist.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.