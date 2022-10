Menschen protestieren in Havanna gegen den seit Tagen anhaltenden Stromausfall. (Ramon Espinosa / AP / dpa / Ramon Espinosa)

Hintergrund ist der landesweite Stromausfall nach dem Hurrikan "Ian". Auf einer vielbefahrenen Straße in der Hauptstadt Havanna errichteten Anwohner eine Straßensperre mit umgekippten Müllcontainern. Demonstranten warfen den Behörden vor, dass die Reparaturarbeiten an den Stromleitungen zu lange dauerten. Mindestens eine Person wurde festgenommen. Nach Berichten in sozialen Medien gab es auch in anderen Teilen der kubanischen Hauptstadt Proteste. - Kubas Stromnetz war schon vor dem Sturm in schlechtem Zustand, es kommt häufig zu Ausfällen.

Hurrikan "Ian" war am Dienstag über den Westen Kubas hinweggefegt. Es gab Überschwemmungen, nach Regierungsangaben wurden Tausende Häuser und ein großer Teil der Infrastruktur der Tabakindustrie zerstört.

