Die Proteste in Hongkong haben die Werbeindustrie erreicht.

Inzwischen haben sowohl die Regierung der Sonderverwaltungszone als auch die Demokratie-Aktivisten Anzeigen für ihre Zwecke geschaltet. Nach Informationen der "South China Morning Post" hat die Regierung für eine globale Werbekampagne umgerechnet bereits knap 860.000 Euro ausgegeben. Sie wolle Investoren und Touristen vermitteln, dass Hongkong nach wie vor eine sichere Stadt sei. Man arbeite entschlossen an einer friedlichen und vernünftigen Lösung für die Situation, heißt es in der ganzseitigen Anzeige. Sie ist in zahlreichen international einflussreichen Zeitungen erschienen, darunter in der Washington Post, der New York Times, Le Monde und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch auf Social Media Plattformen wirbt die Stadt um Investoren und Besucher. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters habe die Hongkonger Regierung acht PR-Firmen für eine Image-Strategie angefragt, alle hätten den Auftrag aber abgelehnt.

Crowdfunding-finanzierte Kampagne der Aktivisten

Die Organisatoren der Proteste hätten nach eigenen Angaben insgesamt umgerechnet fast 3,5 Millionen Euro Spenden für eigene Anzeigen gesammelt. Mit der ersten Kampagne hatten sie im Vorfeld des G20-Gipfels in Japan im Juni in mehreren internationalen Zeitungen um Unterstützung für die Demokratie-Bewegung geworben. In einer zweiten Kampagne im August hatten sie auf gewaltsames Vorgehen der Polizei gegen die Demonstrierenden hingewiesen. Eine dritte Kampagne gegen den wachsenden Einfluss Chinas in Hongkong soll zum 70. Gründungsjubiläum der Volksrepublik am 1. Oktober lanciert werden.

Medienforscher: Regierungskampagne nicht glaubwürdig

Experten sind der Meinung, die Anzeigen der Regierung verfehlten ihre Wirkung. Werbung schaffe Erwartungen - Glaubwürdigkeit setze voraus, dass man diese Erwartungen auch erüllen könne. Das sei nicht der Fall. Dagegen erwiesen sich die Anzeigen der Aktivisten als erfolgreich - sie seien außerdem kreativer und damit attraktiv für die Leser.



Die Proteste der Demokratiebewegung reißen nicht ab. Die Hongkonger Regierung hat der Forderung der Demonstrierenden, ein Gesetz zur leichteren Auslieferung Hongkonger Bürger an China zurückzunehmen, bereits entsprochen. Die Aktivisten verlangen außerdem, dass es politische Reformen für mehr Demokratie gibt und Fälle möglicher Polizeigewalt untersucht werden.