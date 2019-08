Mit Blick auf die Proteste in Hongkong hat der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer von der dort tätigen deutschen Wirtschaft eine deutliche Positionierung gefordert.

Es müsse klargemacht werden, dass man es nicht akzeptieren könne, wenn von der chinesischen Führung Druck gegen einzelne Unternehmen in Hongkong ausgeübt werde, sagte Bütikofer in der Sendung "Zur Diskussion" im Deutschlandfunk. Er verwies darauf, dass einige Unternehmen aufgefordert würden, Angestellte zu entlassen, wenn sie sich an Demonstrationen beteiligten.

"Gewalt hätte extrem hohe politische und ökonomische Kosten"

Bütikofer sagte weiter, es könne nicht im Interesse der chinesischen Führung sein, mit Gewalt auf die Proteste zu reagieren. "Das hätte extrem hohe politische und ökonomische Kosten für Peking." Seiner Ansicht nach sei auf Seiten der Demonstranten eine Lernfähigkeit zu sehen. Sie hätten sich für Gewalt entschuldigt und seien zuletzt friedlich geblieben. Eine vergleichbare Deeskalation gebe es aber auf Pekinger Seite nicht, kritisierte Bütikofer. Er könne dort keine Bereitschaft für einen Kompromiss sehen. Peking habe faktisch längst angefangen, das Modell "Ein Land, zwei Systeme" zu untergraben. Die aktuelle Führung sei nicht mehr bereit, "dieses Maß an Autonomie zu gewährleisten". Ohne ein Umdenken wisse er nicht, wie es da einen Ausweg aus dem Dilemma geben könne, meinte der Grünen-Politiker.

"Unternehmen haben sich von Gewaltanwendungen distanziert"

Der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Treier, betonte, die Wirtschaft schweige nicht zur Gewaltanwendung. Alle in der Region Asien/Pazifik und damit auch in Hongkong tätigen Firmen und Spitzenverbände hätten sich von Gewaltanwendungen distanziert. Sie hätten sich zu den Rechten bekannt, die es für die Menschen in Hongkong gebe. Die dort gewährten Rechte seien auch der Grund, warum so viele Unternehmen dort tätig seien, erklärte Treier.



Der Ansatz "Ein Land, zwei Systeme" sei stimmig. Von Druck seitens China auf Unternehmen habe er noch nichts gehört. Er könne allerdings auch nur für die deutschen Unternehmen sprechen. Treier erläuterte, im August sei über die Deutsche Handelskammer erstmals eine Umfrage durchgeführt worden. Dabei habe man gefragt, welche Einschränken die Unternehmen hätten. Das Ergebnis: "Es gibt Einschränkungen, die sind aber nicht so gravierend."



56 Prozent der Befragten haben laut Treier angegeben, "sie stehen zu diesem Standort" und hätten ein hohes Maß an Vertrauen in diese Sonderverwaltungszone. 23 Prozent gäben eine pessimistischere Einschätzung an. "Eine große Besorgnis gibt es generell, das ist keine Frage." Es sei jetzt aber Priorität der Politik, sich zu äußern. "Wir können nicht einschätzen, von wem an welcher Stelle die Gewalt ausging." Die Gewaltausübung von staatlichen Institutionen sei aber natürlich abzulehnen.