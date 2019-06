Die Europäische Union hat das gewaltsame Vorgehen der Polizei in Hongkong gegen Demonstranten kritisiert.

Die Versammlungs- und Meinungsfreiheit müssten respektiert werden, erklärte eine Sprecherin in Brüssel. Die EU teile mehrere der Bedenken, die gegen das geplante Auslieferungsgesetz geäußert würden, betonte sie. Die Behörden Hongkongs sollten in einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten.



Die Polizei hatte gestern versucht (Audio-Link), Proteste und Blockaden öffentlicher Gebäude mit Gewalt aufzulösen und dabei Gummigeschosse, Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Sämtliche Regierungsbüros bleiben aus Sicherheitsgründen vorläufig geschlossen. Nach Behördenangaben mussten mindestens 79 Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. Wie viele Demonstranten festgenommen wurden, ist bisher nicht bekannt.



Das Auslieferungs-Gesetz würde es Hongkongs Behörden erlauben, von der chinesischen Justiz verdächtigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern.

Dilemma für Carrie Lam

Im Deutschlandfunk kommentierte Markus Pfalzgraf, dass die Regierung der Sonderverwaltungszone "hilflos" agiere: Sie werde durch die Blockaden der Menschen nicht nur am Regieren gehindert und schaffe es auch nicht, die wenigen Gewaltbereiten mit Deeskalation daran zu hindern, das Parlament zu stürmen.



Für die Hongkonger Regierungschefin Lam sei der Streit um das Gesetz ein Dilemma: "Bleibt sie hart, dann könnte die Situation außer Kontrolle geraten. Gibt sie nach, gilt sie als schwach. Dann wäre sie sicher auch aus Sicht der Zentralregierung nicht mehr zu halten."