Angesichts anhaltender regierungskritischer Proteste in Hongkong hat die Europäische Union zur Zurückhaltung aufgerufen.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte in Brüssel, es müssten dringend Schritte zur Deeskalation unternommen werden. Zudem sei es wichtig, dass die Konfliktparteien miteinander ins Gespräch kämen. Mogherini wies außerdem darauf hin, dass Hongkongs hoher Grad an Unabhängigkeit unter dem 'Ein Land, zwei Systeme'-Prinzip in internationalen Abmachungen verankert sei und weiter aufrechterhalten werden müsse.



In der chinesischen Sonderverwaltungszone sind wieder zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um ihre Proteste gegen Honkongs Regierung und gegen zu viel Einfluss Chinas fortzusetzen.