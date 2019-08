Proteste in Hongkong

Angesichts von Entlassungen im Zusammenhang mit den Massenprotesten in Hongkong hat der Gewerkschaftsbund die heimische Fluggesellschaft Cathay Pacific zur Mäßigung aufgerufen.

Piloten und Flugbegleiter, die sich positiv über die Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone geäußert hatten, waren entlassen worden. Sie werfen Vertretern der chinesischen Luftfahrtbehörden vor, eine Kampagne mit politischer Denunziation, Entlassungen und Überprüfungen der Handys gegen sie zu betreiben.



In Hongkong demonstrieren seit Wochen hunderttausende Einwohner für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Auch heute gab es wieder Kundgebungen. Einige tausend Finanzspezialisten zogen zum Regierungsgebäude. Auch andere Berufsgruppen haben sich bereits an den Protesten beteiligt.