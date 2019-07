Der Umgang mit der Protestwelle in Hongkong führt zu diplomatischen Spannungen zwischen Großbritannien und China.

Die Regierung in London bestellte Pekings Botschafter mit der Begründung ein, seine Äußerungen seien falsch und inakzeptabel. Medien zufolge hatte der Diplomat unter anderem erklärt, die Briten hätten offenbar vergessen, dass das Territorium keine Kolonie mehr sei.



Zuvor hatte der britische Außenminister Hunt Peking aufgefordert, den Sonderstatus Hongkongs zu respektieren.



Hintergrund der Massenproteste ist ein Gesetzentwurf, der Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglichen würde. Kritiker sehen die besonderen Freiheitsrechte in Gefahr, die den Einwohnern nach der Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an China am 1. Juli 1997 garantiert worden waren.