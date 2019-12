In Hongkong hat die Polizei eine Demonstration zur Unterstützung der uigurischen Minderheit in China gewaltsam aufgelöst. Spezialeinheiten setzten Pfefferspray ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Etwa eintausend Menschen hatten zunächst friedlich protestiert und auf Schildern "Freiheit für die Uiguren" und "Freiheit für Hongkong" gefordert. Später wurden aus der Versammlung heraus Flaschen und Steine auf die Polizisten geworfen.

Muslimische Minderheiten in Lagern

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben chinesische Behörden in den vergangenen Jahren mehr als eine Million Uiguren und Angehörige weiterer muslimischer Minderheiten in Lagern festgehalten. Die Demonstrationen für eine Bewahrung der Freiheitsrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong dauern seit gut einem halben Jahr an. Sie richten sich gegen einen befürchteten stärkeren Einfluss der Regierung in Peking.



Ausführlich über die Proteste in Hongkong berichtete zuletzt unsere Sendung "Hintergrund". Darin hieß es unter anderem, nicht nur Peking-Befürworter stießen sich daran, dass die Proteste immer häufiger auch in Gewalt ausarteten.