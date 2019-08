US-Präsident Trump hat wegen der Krise in Hongkong ein persönliches Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping vorgeschlagen. Trump schrieb auf Twitter, er habe keine Zweifel, dass Xi die Krise in Hongkong schnell und human lösen könne.

Am Dienstag hatte Trump erklärt, er sei von US-Geheimdiensten informiert worden, dass Chinas Militär Truppen an der Grenze zu Hongkong zusammenziehe.



In Hongkong finden seit Wochen regierungskritische Proteste statt. Gestern beruhigte sich die Lage am Flughafen der früheren britischen Kronkolonie wieder. Im Zentrum der Stadt kam es aber zu neuen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Sicherheitskräfte sollen dabei wieder Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt haben. Die Vertretung Pekings in Hongkong sprach mit Blick auf die Ereignisse des Tages von "quasi-terroristischen Angriffen". Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass die Behörden eine solche Formulierung wählten.



Die USA verschärften ihre Reisehinweise für Hongkong. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, sind die Bürger aufgerufen, bei Reisen in die chinesische Sonderverwaltungszone eine erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen.