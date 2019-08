Die USA haben ihre Reisehinweise für Hongkong wegen der dortigen regierungskritischen Proteste verschärft.

Wie das Außenministerium mitteilte, sind die Bürger aufgerufen, bei Reisen in die chinesische Sonderverwaltungszone eine erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen. Zudem appellierte die US-Regierung an die chinesische Führung, die Verpflichtungen gegenüber Hongkong einzuhalten und die zugesicherte Autonomie weiter zu garantieren.



Am Flughafen der früheren britischen Kronkolonie hat sich die Lage nach gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften beruhigt. Der zwischenzeitlich eingestellte Flugbetrieb wurde wieder aufgenommen. Nach Angaben verschiedener Nachrichtenagenturen kam es allerdings am Abend zu erneuten Unruhen im Stadtzentrum. Die Polizei soll dabei wieder Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt haben. Die Vertretung Pekings in Hongkong sprach mit Blick auf die Ereignisse des Tages von "quasi-terroristischen Angriffen". Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass die Behörden eine solche Formulierung wählten.