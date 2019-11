Proteste in Hongkong

Angesichts der eskalierenden Gewalt bei Protesten in Hongkong haben die USA Regierung und Demonstranten zu Zurückhaltung aufgefordert.

Man beobachte die Situation in Hongkong mit erheblicher Sorge, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums in Washington. Sie verurteilte die Gewalt auf allen Seiten und betonte, die Regierung müsse Anstrengungen unternehmen, die Sorgen auszuräumen, die den Protesten zugrunde lägen.



Nach dem Tod eines Studenten waren die seit fünf Monaten andauernden Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion eskaliert. Sie richten sich gegen einen wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige Kronkolonie.