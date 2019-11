Angesichts der Gewalt bei Protesten in Hongkong haben die USA Regierung und Demonstranten zum Dialog aufgerufen.

Man rufe alle Parteien auf, sich in Zurückhaltung zu üben, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Ortagus, in Washington. Die Regierung von Hongkong müsse die Sorgen ausräumen, die den Protesten zugrundelägen. Auch die Führung von China müsse sich an ihre Verpflichtungen halten und Hongkong ein hohes Maß an Autonomie gewähren.



Heute früh blockierten Demonstranten erneut Straßen in Hongkong und legten Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm. Die Polizei setzte Tränengas ein. Hongkongs Regierungschefin Lam bezeichnete die Aktionen der Demonstranten als extrem egoistisch.