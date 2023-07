Nach Votum für Justizreform

Die Proteste in Israel gegen die vom Parlament beschlossene Justizreform weiten sich aus. (Ariel Schalit/AP/dpa)

Die Ärztekammer des Landes begann am Vormittag einen 24-stündigen Streik, der jedoch von einem Arbeitsgericht für unzulässig erklärt wurde. Mediziner und Pflegepersonal mussten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Titelseiten mehrerer Zeitungen waren mit schwarzen Anzeigen bedeckt.

Oppositionsführer Lapid bat Reservisten darum, sich entgegen einer Drohung zunächst doch weiter zum Dienst zu melden. Sie sollten die Einsprüche gegen die Reform beim Obersten Gericht abwarten. In Tel Aviv blockierten zahlreiche Demonstranten eine Autobahn und zündeten Barrikaden an. An mehreren Orten - so auch in Jerusalem - kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Die gestern vom Parlament verabschiedete Vorlage betrifft das Gericht selbst. Die Knesset stimmte mit knapper Mehrheit für ein Kernstück der Justizreform der rechts-religiösen Koalition von Ministerpräsident Netanjahu. Der Passus nimmt dem Obersten Gericht die Möglichkeit, Entscheidungen der Regierung als "unangemessen" zu kippen.

