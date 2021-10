Proteste in London

Zwei Tage vor Beginn des UNO-Klimagipfels haben Aktivisten in London ein schnelles Handeln gegen den Klimawandel gefordert.

Sie riefen unter anderem zum Verzicht auf fossile Energieträger auf. Die Protestaktion, an der auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg teilnahm, war Teil eines weltweiten Aktionstages. UNO-Generalsekretär Guterres warnte unterdessen vor einem Scheitern des Klimagipfels in Glasgow. Es bestehe ein ernsthaftes Risiko, dass die Erwartungen nicht erfüllt würden, erklärte Guterres in Rom. Trotz aktualisierter Klimaziele vieler Länder steuere die Welt immer noch auf eine Klimakatastrophe zu.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.