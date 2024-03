An den Protesten in Madrid beteiligten sich tausende Menschen. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Luis Soto)

An der Demonstration in der Altstadt beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei rund 15.000 Menschen. Sie forderten auch den Rücktritt von Regierungschef Sánchez. Das Amnestie-Gesetz war ein Zugeständnis von Sanchez an zwei katalanische Regionalparteien, um seine Wiederwahl im vergangenen November zu sichern. Seitdem gibt es massive Proteste. Ein erster Gesetzentwurf war Ende Januar vom Unterhaus abgelehnt worden. Am Donnerstag hatte der Justizausschuss des Parlaments einen geänderten Entwurf gebilligt, die Abstimmung im Plenum soll voraussichtlich am kommenden Donnerstag stattfinden.

Mit dem Gesetz soll Aktivisten Straffreiheit garantiert werden, die nach dem gescheiterten Abspaltungsversuch der Region Katalonien von Spanien im Jahr 2017 von der Justiz verfolgt wurden.

