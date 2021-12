Corona-Maßnahmen Proteste in mehreren deutschen Städten

In einigen deutschen Städten haben am Abend erneut Tausende Menschen bei zum Teil unangemeldeten Kundgebungen gegen die Corona-Regeln protestiert. Hundert Beamte waren im Einsatz. In Magdeburg und Rostock gingen nach Polizeiangaben jeweils zwischen rund 3.000 und 3.500 Menschen auf die Straße. In Mannheim waren es 2.000.

