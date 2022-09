Iran

Proteste in mehreren Provinzen dauern an - Behörden schränken Zugang zu sozialen Netzwerken ein

Im Iran dauern die Proteste wegen des Todes einer jungen Frau nach ihrer Festnahme an. Medienberichten zufolge gab es auch heute Kundgebungen unter anderem in der Hauptstadt Teheran sowie in Provinzen im Westen und Norden des Landes. In der Türkei und im Libanon gingen ebenfalls zahlreiche Menschen auf die Straße.

21.09.2022