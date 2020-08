Bundeskanzlerin Merkel hat davor gewarnt, sich von außen in den Konflikt in Belarus einzumischen.

Merkel sagte in Berlin, sie hoffe, dass die von Russlands Präsident Putin angebotene Eingreiftruppe für Staatschef Lukaschenko nicht zum Einsatz komme. Den Menschen, die in Belarus auf die Straße gingen, müsse die Demonstrations- und Meinungsfreiheit gewährt werden.



Die Außenminister der Europäischen Union sind sich uneins, ob die geplanten Sanktionen wegen der Wahl in Belarus auch gegen Präsident Lukaschenko verhängt werden sollen. Litauen und Tschechien fordern das. Luxemburg verweist darauf, dass dies Vermittlungsbemühungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erschweren könnte.



Der Staatspräsident von Belarus, Lukaschenko, warnte das Ausland vor Sanktionen gegen sein Land. In diesem Fall würde er Gegenmaßnahmen ergreifen, sagte Lukaschenko laut der Nachrichtenagentur Belta. So könnte er zum Beispiel Transitrouten sperren oder litauische Häfen boykottieren lassen. Über Belarus werden unter anderem russische Öl- und Gasexporte nach Europa geliefert.