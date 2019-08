Die russische Regierung kritisiert den deutschen Auslandsrundfunksender Deutsche Welle scharf.

Im Zusammenhang mit den Massenprotesten in Moskau habe sich die Deutsche Welle in innere Angelegenheiten Russlands eingemischt. Dies werde Konsequenzen haben, hieß es aus dem Kreml. Das russische Außenministerium wirft dem Sender konkret vor, zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen zu haben. Ein Mitarbeiter der Deutschen Welle habe sich aktiv an rechtswidrigen Handlungen beteiligt, in dem er an den Demonstrationen teilgenommen habe. Sollte sich ein solcher Fall wiederholen, werde man juristisch darauf reagieren, teilte der Kreml der deutschen Botschaft in Moskau mit.



Bei nicht genehmigten Protesten gegen die russische Regierung Ende Juli hatten Sicherheitskräfte einen Korrespondenten der Deutschen Welle kurzzeitig festgenommen. Der Sender schickte daraufhin eine offizielle Protestnote an das russische Außenministerium.