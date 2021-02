Der Publizist und Myanmar-Kenner Hans-Bernd Zöllner sieht in den Protesten in dem südostasiatischen Land ein Zeichen für eine tiefsitzende Unzufriedenheit.

Die Proteste richteten sich gegen das Vorgehen des Militärs dort, sagte Zöllner im Deutschlandfunk. Die Demonstrationen seien sehr vielseitig und würden von einer bunten Mischung unterschiedlicher Gruppen vorangetrieben. Zudem gebe es auch sehr unterschiedliche Protestformen: beispielsweise das Klappern mit Töpfen jeden Abend um 18 Uhr, um "die bösen Geister in Uniform" zu vertreiben. Dazu beobachte er massenhaft Straßenproteste, die teilweise Volksfestcharakter hätten, ähnlich wie Straßenkarneval.



Zöllner betonte, diese Phänomene seien auf die Städte Myanmars konzentriert, und man müsse immer im Blick behalten, dass 70% der Bevölkerung auf dem Land lebten. Die meisten Protestierenden seien junge Leute der sogenannten Generation Z, die stark über soziale Medien vernetzt seien und vor allem einen individualisierten Freiheitsgedanken verfolgten.

"Dieser Protest ist zum großen Teil unpolitisch."

Die Freiheiten, die die Protestierenden nicht gefährdet sehen wollten, die verdankten sie dem Militär, so der Myanmar-Kenner Zöllner. Das Militär habe den Menschen den technologischen Fortschritt und die Möglichkeit der Vernetzung erst gegeben - und das Land zu einer kontrollierten Demokratie umgeformt. Es gehe bei den Protesten also um ein subtiles Gefühl der Freiheit. "Es ist ein hochgradig individualistisches Land, in dem die Leute sich schnell und massiv in ihrer Freiheit beschränkt fühlen."



Bei den Protesten würden beispielsweise oft Bilder der abgesetzten und inhaftierten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gezeigt. Viele trügen die Portraits vor sich hert als sei sie eine Art Heilige. "Das zeigt, dass es hier nicht um Politik geht, sondern um eine Art Gängelung des Militärs", unterstrich Zöllner. Die Leute wollten das Militär mit ihren Protesten irgendwie wegzaubern, wüssten aber nicht, wie. Er hoffe, dass die Proteste weitgehend friedlich abliefen und man aufeinander zugehe.

NGOs fordern Waffenembargo

Das Militär in dem südostasiatischen Land hatte am 1. Februar geputscht. Es erkennt den Ausgang der Parlamentswahl nicht an, die die Nationale Liga für Demokratie der damaligen De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gewonnen hatte. Seitdem gehen Tausende auf die Straßen.



Zuletzt forderten mehr als 130 Menschenrechtsorganisationen ein globales Waffenembargo gegen Myanmar. Die Junta habe bei Demonstrationen "zunehmend exzessive und manchmal tödliche Gewalt angewendet", zahlreiche Menschen bedroht und willkürlich inhaftiert sowie Internet-Sperren verhängt, die Leben in Gefahr brächten, schrieben die Organisationen in einem offenen Brief an den UNO-Sicherheitsrat und die UNO-Mitgliedstaaten. Die Resolution für ein solches Waffenembargo müsse "die direkte und indirekte Lieferung, den Verkauf oder den Transfer aller Waffen, Munition und anderer militärischer Ausrüstung verbieten", so der Appell. Zu den Unterzeichnern zählten unter anderem Human Rights Watch, Global Witness und das Institute for Asian Democracy.

