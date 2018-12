Proteste in Paris

Nach schweren Krawallen in Paris trifft sich Frankreichs Regierungschef Philippe morgen mit Vertretern der sogenannten "Gelbwesten"-Bewegung.

Heute bespricht sich Philippe zunächst mit der Pariser Bürgermeisterin Hildago und mit den Oppositionsparteien. Das französische Parlament soll sich dann ab Mittwoch mit den Protesten beschäftigen. Wirtschaftsminister Le Maire sprach sich für Steuersenkungen aus, um den Aktivisten entgegenzukommen.



Der Triumphbogen in Paris bleibt mehrere Tage geschlossen, nachdem Randalierer am Wochenende im Zuge der Proteste unter anderem Vitrinen eingeschlagen und die Ausstellungsräume geplündert hatten. Die französische Denkmal-Behörde geht von Schäden in Höhe von bis zu einer Million Euro aus.