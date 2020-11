Proteste in Polen

In Polen verzögert die Regierung offenbar die Umsetzung des umstrittenen Urteils zu Abtreibungsregelungen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wurde das Urteil gestern nicht wie geplant veröffentlicht. Ohne die Veröffentlichung könne es nicht angewendet werden, hieß es. Der Bürochef von Ministerpräsident Morawiecki sagte demnach, es sei Zeit für einen Dialog und die Suche nach neuen Positionen in der schwierigen und hoch emotionalisierten Debatte.



Seit zwei Wochen gibt es in Polen Proteste gegen das Urteil des obersten polnischen Gerichts. Dieses hatte ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt, das Schwangerschaftsabbrüche im Falle einer schwerwiegenden Fehlbildung des Fötus erlaubt. Damit sind Abtreibungen in Polen nur noch legal, wenn das Leben der Mutter gefährdet oder die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat ist.

