Die US-Regierung hat aufgrund der Proteste in Portland im US-Bundesstaat Oregon eine weitere Verschärfung im Vorgehen gegen Gewalttäter unter den Demonstranten angekündigt.

Zusätzliche Maßnahmen würden vermutlich in dieser Woche ergriffen, sagte der amtierende Heimatschutzminister Wolf dem Sender Fox News. Man werde nicht hinnehmen, dass Sicherheitskräfte des Bundes Nacht für Nacht angegriffen und verletzt würden.



Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis vor zwei Monaten dauern in den USA Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt an. In Portland richten sich die Proteste auch gegen den Einsatz von Sicherheitskräften, die die Regierung von US-Präsident Trump entsandt hat, um nach eigener Aussage das dortige Bundesgericht zu schützen. Kritiker halten das für verfassungswidrig und werfen Trump vor, mit seinen Maßnahmen Wahlkampf zu betreiben. Die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Pelosi, hatte gefordert, - Zitat - "Trump und seine Sturmtruppen müssen gestoppt werden".