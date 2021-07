Proteste in Südafrika

Angesichts anhaltender gewaltsamer Proteste in Südafrika setzt die Regierung Soldaten in den zwei Betroffenen Provinzen Gauteng und Kwazulu-Natal ein.

Sie sollen die Polizei unterstützen, wie ein Militärsprecher mitteilte. Demonstranten hatten in den beiden Provinzen Bus- und Bahnverbindungen lahmgelegt, Geschäfte und Häuser geplündert und in Brand gesetzt. Präsident Ramaphosa rief die Menschen auf, friedlich zu demonstrieren.



Auslöser der Proteste ist die Inhaftierung des früheren Präsidenten Zuma am vergangenen Mittwoch. Er war wegen Missachtung der Justiz zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er einer Vorladung nicht gefolgt war. Zuma muss sich vor einer Untersuchungskommission wegen diverser Korruptionsvorwürfe verantworten.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.