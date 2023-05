Mit der Aufschrift "Serbien gegen Gewalt" zogen zehntausende Demonstranten vor das Parlament in Belgrad. (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Dazu aufgerufen hatten mehrere Oppositionsparteien. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Parlament in Belgrad und forderten ein Ende der Gewaltverherrlichung in den Medien und den Rücktritt hochrangiger Politiker, darunter des Innenministers und des serbischen Geheimdienstchefs. Vertreter der Serbischen Fortschrittspartei von Präsident Vucic kritisierten die Proteste.

Die serbische Regierung hatte nach den beiden Taten in der vergangenen Woche zur Abgabe illegaler Waffen aufgerufen. Nach mehreren Kriegen im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren sind in Serbien viele Waffen in Privatbesitz. Die Pro-Kopf-Dichte gilt als eine der höchsten der Welt.

