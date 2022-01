Journalisten aus Veracruz gedenken auf dem Platz Zocalo mit Kerzen und Fotos ihrer getöteten Kollegen und fordern während einer landesweiten Demonstration ein Ende der Angriffe auf Journalisten in Mexiko. (dpa/ Felix Marquez)

In Mexiko-Stadt versammelten sich den Angaben zufolge Medienschaffende vor dem Innenministerium und forderten eine Aufklärung der Tat vom Sonntag und der tödlichen Angriffe auf zwei weitere Kollegen in den vergangenen zwei Wochen. Im Bundesstaat Baja California, wo zwei der Morde stattfanden, protestierten Journalistinnen und Journalisten vor dem Regierungspalast. Auch in den meisten anderen Bundesstaaten gab es Kundgebungen.

Einem Bericht von "Reporter ohne Grenzen" zufolge ist Mexiko das weltweit gefährlichste Land für Medienschaffende. Die jüngsten Morde wurden auch international scharf verurteilt. UNO-Sprecher Dujarric forderte die mexikanische Regierung auf, Journalisten besser zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.