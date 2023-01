Polizeigewalt in USA: Video von Übergriff veröffentlicht. (dpa / AP / City of Memphis )

Am Wochenende gab es in mehreren Städten Proteste. Tausende gingen unter anderem in New York und Los Angeles auf die Straße. Die Kundgebungen blieben weitgehend friedlich. Hintergrund ist ein drei Wochen alter Fall, zu dem gestern Videos veröffentlicht worden waren. Zu sehen ist, wie in der Stadt Memphis im Bundesstaat Tennesee ein schwarzer 29-Jähriger von mehreren Beamten zusammengeschlagen wird. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Die Sondereinheit, die für seinen Tod verantwortlich gemacht wird, wurde inzwischen aufgelöst. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit der Familie des Toten sowie Vertretern der Polizeibehörde gefallen, hieß es in einer Erklärung . Die Sondereinheit war 2021 gegründet worden, um gegen organisierte Kriminalität und Drogendelikte vorzugehen.

Fünf mittlerweile entlassene Polizisten sind angeklagt. Alle sind selbst Afroamerikaner.

