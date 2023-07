Proteste in Tel Aviv nach der Verabschiedung eines Teils der umstrittenen Justizreform in Israel. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Oded Balilty)

Am Abend blockierten in Tel Aviv zahlreiche Demonstranten eine Autobahn und zündeten in der Stadt Barrikaden an. In mehreren Orten kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, etliche Menschen wurden durch Wasserwerfer verletzt. Medienberichten zufolge wurden Dutzende Demonstranten festgenommen.

Am Nachmittag hatte eine knappe Mehrheit der 120 Knesset-Abgeordneten in Jerusalem für den Gesetzentwurf gestimmt, der die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränkt. Diesem wird die Befugnis entzogen, Regierungsentscheidungen als "unangemessen" einzustufen und so außer Kraft zu setzen. Ministerpräsident Netanjahu nannte die Entscheidung einen notwendigen Schritt für die Demokratie. Oppositionsführer Lapid kündigte juristische Schritte gegen das Gesetz an.

In Deutschland äußerte das Auswärtige Amt Bedauern über den Beschluss. Man blicke mit großer Sorge auf die sich vertiefenden Spannungen in der israelischen Gesellschaft. Die Regierung der USA bezeichnete die Entscheidung des Parlaments als "unglücklich".

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.