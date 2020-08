Nach den Protesten gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Belarus wollen die Nachbarländer Litauen, Lettland und Polen zwischen der Regierung und der Opposition vermitteln.

Der litauische Präsident Nauseda präsentierte dazu einen Drei-Punkte-Plan, den die Regierungen in Polen und Lettland seinen Angaben zufolge unterstützen. Er sieht die Schaffung eines Nationalrats vor, dem Vertreter der belarusischen Zivilgesellschaft sowie der Regierung unter Präsident Lukaschenko angehören sollen. Zudem müssten alle inhaftierten Demonstranten freigelassen werden und die Gewalt gegen die Bürger aufhören, sagte Nauseda. Falls sich Lukaschenko nicht auf den Plan einlasse, drohten seinem Land neue EU-Sanktionen, fügte Nauseda hinzu. Über Sanktionen gegen die Regierung beraten die EU-Außenminister morgen in einer Sondersitzung.



Lukaschenko lehnt einen Dialog mit seinen politischen Gegnern bislang ab. Er sagte heute in einer Kabinettssitzung, die Demonstranten repräsentierten nicht die Mehrheit des Volkes. Sie hätten eine kriminelle Vergangenheit.



UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus bei den Anti-Regierungsprotesten verurteilt. Die Polizei gehe mit Gummigeschossen, Wasserwerfern und Blendgranaten gegen die Menschen vor, kritisierte Bachelet. Sie zitierte zudem Berichte, wonach rund 6.000 Personen innerhalb der vergangenen drei Tage festgenommen worden seien - darunter auch Minderjährige. Die Massenverhaftungen deuteten auf eine klare Verletzung der internationalen Menschenrechtsstandards hin, sagte Bachelet. Seit Tagen protestieren in Belarus tausende Menschen gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahl. Sie vermuten Wahlfälschung.