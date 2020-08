Nach den Protesten gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Belarus wollen die Nachbarländer Litauen, Lettland und Polen zwischen der Regierung und der Opposition vermitteln.

Der litauische Präsident Nauseda präsentierte dazu einen Drei-Punkte-Plan, den die Regierungen in Polen und Lettland seinen Angaben zufolge unterstützen. Er sieht die Schaffung eines Nationalrats vor, dem Vertreter der belarusischen Zivilgesellschaft sowie der Regierung unter Präsident Lukaschenko angehören sollen. Zudem müssten alle inhaftierten Demonstranten freigelassen werden und die Gewalt gegen die Bürger aufhören, sagte Nauseda. Er drohte ansonsten mit neuen Sanktionen gegen Belarus. Über mögliche Strafmaßnahmen beraten die EU-Außenminister heute in einer Sondersitzung. Lukaschenko lehnt einen Dialog mit seinen politischen Gegnern bislang ab. - Auch UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet verurteilte das gewaltsame Vorgehen der belarusischen Sicherheitskräfte und die Verhaftungen als menschenrechtswidrig. Am Abend wurde bekannt, dass ein am Dienstag in der Stadt Gomel festgenommener Regierungsgegner im Gefängnis zu Tode kam. Über die Ursache wurde nichts mitgeteilt.