Üroteste nach Wahl auf den Philippinen (Aaron Favila/AP/dpa)

Menschenrechtsaktivisten befürchten zudem, Marcos könnte noch autokratischer regieren als der bisherige Präsident Duterte. Duterte durfte laut Verfassung nicht erneut antreten. - Nach der Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen kann der 64-Jährige mehr als doppelt so viele Voten auf sich vereinen wie Oppositionsführerin Robredo. Diese rief ihre Anhänger auf, das Ergebnis zu akzeptieren und auf "die Stimme des Volkes" zu hören. Den offiziellen Wahlausgang müssen die Parlamentskammern verkünden. Das wird erst in einigen Wochen erwartet. Mit Marcos Sieg kehrt dessen Dynastie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung aus dem Inselstaat in den Malacañang-Palast zurück.

