Amnesty International wirft dem französischen Staat einen "beispiellosen Angriff" auf die Demonstrationsfreiheit vor. Die Menschenrechtsorganisation hat den Zeitraum von Sommer 2019 bis Sommer 2020 beobachtet und spicht von Behördenwillkür und Gesetzesmissbrauch.

In einem Bericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, die Behörden hätten vielfach Gesetze missbraucht, um Protestierende mit Geldbußen zu belegen, sie willkürlich festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen. Der Bericht beruht auf Recherchen zwischen Juni 2019 und August 2020 und umfasst Interviews mit 66 Personen. Die Teilnahme an Protesten berge das Risiko, Tränengas, Gummigeschossen und anderen gefährlichen Waffen ausgesetzt zu werden, eine Geldstrafe zu erhalten, ein oder zwei Tage im Gefängnis zu verbringen und strafrechtlich angeklagt zu werden, ohne Gewalttaten begangen zu haben.

Kritik auch an Beschränkungen wegen Corona

Beispielhaft werden auch die Demonstrationsbeschränkungen nach dem Ende der Ausgangssperre im Zuge der Corona-Pandemie erwähnt. Damals kippte das höchste Verwaltungsgericht ein Demonstrationsverbot, weil es sich um eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung von Grundrechten handle. Gerügt wird aber auch das Vorgehen der Polizei bei Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung ab November 2018 ebenso wie bei Demonstrationen für Klimaschutz und gegen Rassismus.

Schwammige Vorwürfe

Laut Amnesty wurden mehr als 40.000 Menschen wegen schwammiger Vorwürfe verurteilt, so wie dem aus Sicht der Menschenrechtler problematischen Straftatbestand der "Missachtung von Amtspersonen".



Weiter heißt es, es sei seit Jahrhunderten Teil der französischen Kultur, sich durch Proteste und kollektive Aktionen politisch zu engagieren. Festnahmen und Strafverfolgung hätten jedoch eine abschreckende Wirkung auf die Versammlungsfreiheit. Die Behörden müssten damit aufhören, Menschen zu kriminalisieren und alle Gesetze zu ändern, die das Recht auf friedliche Versammlung beeinträchtigen.

Gewalt bei Gelbwesten-Protesten - auch aus den Reihen der Demonstrierenden

Die Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung haben immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil es dort wiederholt zu schweren Krawallen vor allem in Paris kam - mit Gewalt auf beiden Seiten, also sowohl bei Demonstrierenden als auch bei den Sicherheitskräften. Damit hat sich schon im Februar 2019 der ARD-Faktenfinder befasst.



Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass es in Frankreich zuletzt auch Proteste von Polizistinnen und Polizisten gegeben hat, die sich dauerhaft überlastet sehen - durch die Terroranschläge vor allem seit 2015, aber auch durch die Gelbwesten-Proteste. Es gibt immer wieder Berichte über Suizide in den Reihen der Polizei.



