Das größte iPhone-Werk der Welt in China, Foxconn (AP / Chiang Ying-ying)

Nach Berichten in sozialen Medien kam es in der Stadt Zhengzhou zu Zusammenstößen zwischen Beschäftigten des Apple-Zulieferers Foxconn und Einsatzkräften. Diese versuchten unter anderem mit Schlagstöcken, die Menschen zurückzudrängen. In Videos war auch zu sehen, wie Arbeiter verletzt am Boden liegen. Von Foxconn gibt es bislang keine Stellungnahme. Das betroffene Werk hat rund 200.000 Beschäftigte.

