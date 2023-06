Urteil gegen Lina E.

Nach dem Dresdner Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. ist es zu Ausschreitungen in der Bremer Innenstadt gekommen. (Kai Moorschlatt / NWM / dpa / Kai Moorschlatt)

In Bremen war die Polizei nach eigenen Angaben mit rund 300 meist vermummten Personen konfrontiert, auch dort seien Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen angegriffen worden, hieß es. In Köln wurden zwei Beamte verletzt. In Hamburg zählte die Polizei etwa 2.000 Teilnehmer einer Kundgebung der linken Szene. Auch in Berlin und Dresden versammelten sich Menschen zu Solidaritätskundgebungen für die verurteilte linke Gewalttäterin Lina E.

Linke Szene hat für Samstag weitere Proteste angekündigt

Das Oberlandesgericht Dresden hatte die 28-Jährige sowie drei Mitangeklagte gestern zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Staatsschutzsenat sah bei ihnen den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Lina E. wurde unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Für Samstag hat die linke Szene in Leipzig weitere Proteste angekündigt. Der sächsische Verfassungsschutz geht von einer hohen Teilnehmerzahl aus. Dafür spreche unter anderem die Mobilisierung in den sozialen Medien, sagte Verfassungsschutzpräsident Christian dem Mitteldeutschen Rundfunk. Die Polizei kündigte umfangreiche Kontrollen bei der Anreise an.

CDU-Politiker Breilmann vermisst bei Faeser (SPD) "360-Grad-Blick"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Breilmann kritisierte im Deutschlandfunk die Arbeit von Bundesinnenministerin Faeser. Diese habe sich zu lange nur zu Rechtsextremismus und dessen Bekämpfung geäußert. Es brauche aber einen 360-Grad-Blick, so Breilmann. Der CDU-Politiker forderte Faeser auf, einen Aktionsplan gegen Linksextremismus vorzulegen, der klare Maßnahmen enthalte. Die Radikalisierung von links habe deutlich zugenommen.

Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Kramer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man erlebe bei Linksextremisten eine wachsende Radikalisierung und Akzeptanz von brutalster Gewalt. Diese Gewalt gelte politischen Gegnern ebenso wie Vertretern des Staates.

Bundesinnenministerin Faeser hatte gestern erklärt, die Sicherheitsbehörden hätten die gewaltbereite linksextremistische Szene sehr genau im Blick und handelten konsequent.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.