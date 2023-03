Kräne heben in Griechenland Trümmer nach der Kollision zweier Züge von den Gleisen. (Vaggelis Kousioras / AP / Vaggelis Kousioras)

Die zuständige Gewerkschaft erklärte, der landesweite Ausstand werde 24 Stunden dauern. Gestern Abend waren in mehreren Städten tausende Menschen auf die Straße gegangen und hatten gegen den maroden Zustand der griechischen Bahnen und Sicherheitsmängel protestiert. In Thessaloniki kam es zwischenzeitlich zu Ausschreitungen.

In der Nacht zu Mittwoch war in der Nähe der Stadt Larisa ein Personenzug mit rund 350 Passagieren an Bord frontal mit einem Güterzug zusammengestoßen. Grund war eine falsche Weichenstellung. Mindestens 57 Menschen kamen ums Leben. Die Bergungsarbeiten an der Unglückstelle sollen heute abgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.